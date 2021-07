Il progetto scelto cinque anni fa ora è pronto per passare alla fase realizzativa. La scorsa settimana, infatti, il Consiglio di Stato ha deliberato le opere di genio civile e da metalcostruttore per un importo di oltre 5,13 milioni di franchi relative alla costruzione della passerella ciclopedonale sopra il fiume Ticino nella zona del ponte della Torretta a Bellinzona. Il manufatto, dal costo di oltre cinque milioni di franchi, si inserisce nel più ampio progetto del semisvincolo autostradale. Se per il semiallacciamento all’A2 l’avvio dei lavori è previsto nel corso del 2022, il cantiere di costruzione della passerella ciclo-pedonale aprirà già alla fine del prossimo mese di agosto per concludersi nel corso della primavera del 2022. Passerella che, sia durante i lavori di costruzione sia quando il semisvincolo sarà in funzione e via Tatti sarà riservata al traffico motorizzato, consentirà a ciclisti e pedoni di attraversare in tutta sicurezza il fiume Ticino anche con la creazione di ulteriori innesti ciclabili.