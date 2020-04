Ogni abitante della sponda destra del fiume Ticino potrà presto raggiungere a piedi o in bicicletta il centro di Bellinzona in tutta sicurezza. Ciò grazie alla futura passerella ciclopedonale tra Gorduno e Castione per la cui realizzazione la Commissione della gestione del Gran Consiglio ha dato via libera al contributo cantonale che ammonta a 2.15 milioni di franchi su una spesa riconosciuta dal Dipartimento del territorio di 4,7 milioni. Gli eventuali costi supplementari che dovessero manifestarsi rispetto a quanto previsto dal messaggio governativo riguardante la partecipazione finanziaria del Cantone alla costruzione dell’opera prevista dal Programma d’agglomerato del Bellinzonese di seconda generazione (PAB2) saranno interamente a carico della Città. Si tratta di un compromesso raggiunto dopo un iter alquanto tortuoso. Come riportato nel messaggio e ripreso nel rapporto commissionale (relatore Bixio Caprara, PLR), il Cantone aveva impostato il progetto in un certo modo mentre gli allora Comuni di Gorduno e Arbedo-Castione nelle trattative con la città di Bellinzona si erano invece accordati per un’alternativa diversa e maggiormente onerosa. «È importante sottolineare - recita il rapporto della Gestione - che il nuovo Comune ha voluto un’impostazione del progetto che meglio tenesse conto di alcuni aspetti locali assumendosi i conseguenti maggiori oneri mentre il Cantone ha mantenute fede alle spese pianificate e previste dal progetto originale». In particolare, la Città di Bellinzona ha voluto riconoscere le motivazioni della proposta progettuale presentata da Gorduno e sostenuta da Arbedo Castione, che ubicava il collegamento ciclabile in una posizione più centrale rispetto al nucleo del paese di Gorduno attraverso un percorso più lineare verso la fermata TILO di Castione. Tale collegamento prevede di passare sopra l’autostrada con una passerella di circa 270 metri. Il Dipartimento si è dichiarato disposto a sostenere il progetto con un contributo cantonale massimo di 2.15 milioni, calcolati in base al costo che il Cantone avrebbe dovuto sostenere con l'alternativa da lui proposta, vale a dire il 65% dei costi risultanti da 4.7 milioni dedotti 1.40 milioni di sussidio federale sul costo approvato nel PAB2 (40% di 3,50 milioni). Al di là delle considerazioni prettamente contabili, annotiamo che il manufatto di cui si discute da anni andrà ad aggiungersi a quelli che già oggi collegano le due sponde del fiume Ticino tra Galbisio e Pratocarasso, agibile dal 2010, tra Monte Carasso e Bellinzona (2011), e la futura passerella in continuazione del vecchio ponte della Torretta la cui costruzione dovrebbe poter iniziare nel corso del 2021. Insomma, per usare le parole della Gestione, il prospettato collegamento ciclopedonale «completa il discorso di connessione tra sponda destra e sponda sinistra del fiume Ticino consolidando l’unità relazionale anche grazie a percorsi lenti tra i vari quartieri all’interno della nuova Città di Bellinzona».