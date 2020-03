Il vecchio ponte della Torretta, primo manufatto simile sul Ticino con una storia di mezzo millennio, e la passerella che verrà. Mentre nella zona golenale all’altezza del bagno pubblico di Bellinzona in settimana partiranno i lavori per la prima tappa del Parco fluviale, poche centinaia di metri più a sud nei prossimi anni vedrà la luce una nuova passerella ciclo-pedonale: i lavori, come vedremo, dovrebbero iniziare nel corso del 2021. Sarà una delle cinque sul fiume Ticino nello spazio di pochi chilometri sul territorio della nuova Bellinzona. Tre quelle già esistenti. In ordine cronologico di inaugurazione: la passerella tra la campagna di Claro e Gnosca (1997), il cosiddetto «ponte rosso» che collega Galbisio e Pratocarasso (2010) e la passerella tra Monte Carasso e le Semine (2011). Al...