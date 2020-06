Passi avanti per il nuovo ponte Pardoreia-Polmengo

Ricordiamo che l’intervento del nuovo manufatto s’inserisce nella messa in sicurezza del tratto stradale di Pardoreia. L’attuale ponte, realizzato negli anni ’40 del secolo scorso, a causa dei movimenti del versante montagnoso su cui appoggia la spalla sinistra, è attualmente oggetto di monitoraggio costante. Benché sia transitabile in tutta sicurezza, in futuro l’odierna struttura non sarà più in grado di assorbire le deformazioni, generando una situazione potenzialmente instabile che ne causerebbe la chiusura al traffico, da qui la necessità di procedere con la sua sostituzione.