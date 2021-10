Passi avanti per una nuova area di servizio autostradale

SOTTO LA LENTE

Giornico: consegnata al Cantone, dopo due anni di lavoro, la domanda di concessione per la realizzazione e la gestione della struttura che verrà costruita nell’ambito del nuovo Centro di controllo per veicoli pesanti - Se ne occuperà una società costituita dai Comuni di Giornico, Bodio e Personico: investimento stimato in 15 milioni - Serata pubblica il prossimo 9 novembre