I Consigli comunali di Bodio, Giornico e Personico sono al fianco dei rispettivi Municipi nel progetto per la realizzazione di una nuova stazione di servizio autostradale all’ex Monteforno nell’ambito del Centro di controllo per veicoli pesanti della A2. Riuniti ieri sera in contemporanea, i tre Legislativi hanno approvato ciascuno la concessione di 50.000 franchi necessari per la costituzione di una società anomina. Bodio ha detto sì all’unanimità dei 20 presenti, Giornico ha contato 14 sì e 5 no, Personico 16 sì, 2 no e un’astensione. «Per quanto riguarda Personico - spiega il sindaco Emilio Cristina che ha fatto da capofila - la discussione è stata molto costruttiva, con la formulazione di dubbi legittimi e risposte che alla luce del risultato sono state convincenti». Ciò che emerge anche dal voto degli altri due Consigli comunali. Prossimo passo, appunto, la costituzione della SA e l’incarico agli specialisti chiamati ad allestire un dossier. Che si conta di poi trasmettere al Cantone nel corso della primavera del 2021. «Speriamo in una decisione sulla concessione per l’estate» afferma Emilio Cristina.