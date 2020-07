Là dove c’erano i binari presto sfrecceranno le biciclette. A patto che il Gran Consiglio dia il nulla osta al credito di 4,8 milioni di franchi per la costruzione del collegamento ciclabile tra la stazione ferroviaria di Castione e la zona dell’ecocentro di Lumino, al confine con il canton Grigioni, per una lunghezza di 3,2 chilometri. Il concetto generale su cui si fonda il progetto è la ripresa fedele del vecchio tracciato ferroviario e la sua conversione in una pista ciclabile che può essere percorsa con una buona velocità soprattutto a beneficio dei pendolari che preferiscono utilizzare la due ruote al posto dell’automobile. Oggi infatti, nonostante la presenza di diverse strade agricole ben mantenute e anche recentemente sistemate nell’ambito dei lavori eseguiti dall’Ufficio federale...