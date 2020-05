«Mi sa che sono stato uno degli ultimi clienti a vederla viva. Stamattina le avevo pure lasciato la mancia. Era una brava donna. Che disgrazia». A parlare è un avventore abituale dell’Osteria degli amici. Conosce da una vita la proprietaria, «fin da quando era bambina». È affezionato a quel bar, frequentato soprattutto da clienti con oltre cinquant’anni che si ritrovano al mattino per un caffè e un bianco e per sfogliare il giornale (prima delle limitazioni dovute al coronavirus, chiaramente). «Quando ho letto sui portali Internet che era accaduto qualcosa di grave mi sono precipitato », ci dice quando lo intercettiamo in piazza Grande, fra la folla di curiosi davanti all’ex Palazzo comunale del Borgo.

Ci chiede cos’è successo. L’uomo è a caccia di informazioni. Preoccupato. «Non mi dica. Non ci posso credere. Se penso che l’avevo vista solo poche ore prima...», afferma il nostro interlocutore. Il quale, senza che gli poniamo la domanda, ci parla proprio della donna, che il Ministero pubblico e la Polizia cantonale un paio d’ore dopo confermano essere una 47.enne svizzera residente nel Bellinzonese, attiva come cameriera nel ritrovo pubblico giubiaschese da almeno una decina d’ anni: «Era originaria dell’Est europeo. Bravissima nel suo lavoro. Era contenta di essere finalmente tornata dietro al bancone del bar, dopo i mesi di chiusura dovuti all’emergenza sanitaria».

Le altre due vittime della tragedia - lo sparatore, ex agente della Polizia cantonale, ed il 60.enne bellinzonese, personalità molto nota nella regione per la sua professione - l’avventore del ritrovo di piazza Grande le vedeva «spesso quando andavo al bar. Alla fine ci conoscevamo un po’ tutti lì dentro».

I curiosi con cellulare e gelato in mano

Alla faccia del distanziamento sociale. Coronavirus o non coronavirus, di fronte a un fatto di sangue la curiosità insita nell’animo umano purtroppo prevale su tutto. Se ne è avuta la riprova oggi pomeriggio a Giubiasco, quando davanti all’ex casa comunale si è formata una folla (non abbiamo avuto il tempo di contare le persone, ma saranno state 50-60 di sicuro) in attesa di avere qualche dettaglio in più su quello che era avvenuto dall’altra parte della strada, all’Osteria degli amici. A separare il palazzo amministrativo dal ritrovo pubblico la grande striscia di prato, dove nella parte alta si trovano il parco giochi e una gelateria, entrambi molto frequentati questo pomeriggio attorno alle 14 in virtù della calda giornata primaverile.