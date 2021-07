Il potenziamento generalizzato dei cestini non rappresenta la soluzione per sconfiggere il littering. Lo afferma il Municipio di Bellinzona replicando a un’interpellanza ecologista che chiedeva aggiornamenti sul problema dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico anche alla luce delle relative evoluzioni causate dalla pandemia. Rispondendo a Giulia Petralli, Ronald David e Marco Noi si spiega che il principio citato, comunque, «non esclude necessariamente la possibilità di puntuali ottimizzazioni del servizio e/o la predisposizione mirata di ulteriori elementi di raccolta». Ciò detto, «il problema del littering è strettamente legato ad abitudini di comportamento che vanno affrontate principalmente in un’ottica di sensibilizzazione e responsabilizzazione dell’utenza». In questo senso l’Esecutivo afferma di impegnarsi «a promuovere e sostenere questo approccio con opportune misure». Per quanto riguarda poi l’idea di introdurre dei cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti in zone strategiche della città, la stessa non viene scartata a priori, ma si ritiene questo tipo di soluzione sia «poco funzionale sia per l’organizzazione del servizio sia per l’utenza».