Il secondo importante potenziamento dell’offerta del Trasporto pubblico del Bellinzonese (Tpb), con nuove linee e frequenze aumentate soprattutto negli orari di punta, sarà effettivo dal cambio di orario di domenica prossima, 13 dicembre (vedi CdT del 2 dicembre). Ma Commissione regionale dei trasporti (CRTB), AutoPostale SA e Cantone guardano già più avanti. L’ambizione è infatti che il Tpb possa fungere da modello per un servizio di trasporto pubblico sempre più ecosostenibile. Dopo esser stato pioniere in Ticino e roccaforte di Autopostale SA in Svizzera per l’introduzione di bus ibridi nel 2014 (oggi ne sono in servizio otto), l’obiettivo che ci si è posti è che nel medio termine il Tpb possa dotarsi anche di bus a trazione totalmente elettrica così da abbattere ulteriormente le emissioni...