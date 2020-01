Dopo la presentazione della lista MPS-POP-Indipendenti, siamo a quota cinque. Cinque liste ufficializzate per le elezioni comunali del 5 aprile a Bellinzona. La rappresentanza femminile, lo sappiamo, è uno dei temi che accompagna le campagne. E ora che i candidati al Municipio cittadino ufficialmente annunciati dalle varie sezioni sono 35, si può fare un primo bilancio. Un bilancio non ancora definitivo perché altre liste, oltre a quella già certa targata Lega-UDC, potrebbero essere presentate entro lunedì 27 gennaio, giorno in cui in tutti i Comuni ticinesi decadrà la possibilità di farsi avanti per il rinnovo dei poteri locali per il periodo 2020-2024. Ebbene, finora la rappresentanza femminile è a quota 14 candidate, ovvero il 40%. La più femminile è proprio l’ultima presentata in ordine di tempo, oggi, quella del Movimento per il socialismo, con 4 candidate su 7. Tre a testa ne hanno l’Unità di Sinistra e i Verdi con il Forum Alternativo, due a testa PLR e PPD-Generazione Giovani. La presentazione della lista di destra dovrebbe da parte sua far scendere la percentuale femminile, essendo probabile la presenza, tra Lega e UDC, di una o al massimo due donne.