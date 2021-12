Per il rilancio del Ritom c’è anche un ponte tibetano

Il rinnovo della funicolare, la costruzione di un ponte tibetano lungo 413 metri e a 160 metri di altezza sopra il riale Foss, una nuova segnaletica e un sito web, un infopoint per la regione Ritom-Piora. Per un investimento di 9,18 milioni di franchi entro il 2025. È quanto prevede la Funicolare Ritom SA per rilanciare la regione e favorire il pareggio dei conti. In un primo momento si tratta appunto di aumentare la capacità di trasporto dell’impianto che ha oramai cent’anni: il rinnovo costituisce la fase 1 del progetto e costerà 6,8 milioni. La seconda tappa sarà invece caratterizzata dal miglioramento dell’attrattiva turistica con interventi per 2,38 milioni. La SA attingerà a mezzi propri nella misura di 2,3 milioni, mentre altri 3 milioni circa saranno coperti da sussidi (in buona parte cantonali). Il Municipio di Quinto, azionista per il 54,7%, intende iniettare 150.000 franchi di capitale dando così un segnale importante agli altri partner: deciderà il Legislativo.