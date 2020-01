Per l’ex ospedale sperimentata una riflessione innovativa

Più che il contenuto, interessante ieri alle scuole nord nella serata del PS bellinzonese sul futuro dell’ex ospedale di Ravecchia è forse stata soprattutto la formula. Una formula innovativa, come aveva premesso il membro di comitato Danilo Forini introducendo gli ospiti: «Né un comizio né un dibattito, bensì il tentativo di costruire un senso comune dal basso e magari di costituire un movimento apartitico su questo tema». L’incontro si è rivelato sicuramente utile appunto per la forma, mentre sono forse da rivedere le tempistiche. Rispetto ai 5 minuti a testa inizialmente ipotizzati, in considerazione dei molti iscritti (26) si è deciso di scendere ad un massimo di 4 minuti, ciò che non ha comunque reso più leggero l’ascolto di un evento che ha superato ampiamente le due ore. Ma tant’è. Alternativa anche l’atmosfera, con alcuni contenuti video oltre a musica di sottofondo ad accogliere il centinaio di presenti e poi a sfumare gli interventi all’approcciarsi del limite di tempo concesso. Non sono mancate l’ironia e l’autoironia, anche qui in controtendenza rispetto agli ingessati appuntamenti pre-elettorali. Esperimento dunque riuscito, crediamo, quello proposto dalla sezione bellinzonese del Partito socialista e aperto al pubblico, con particolare attenzione alle associazioni, all’insegna dello slogan «diventiamo protagonisti della nostra città».

Polizia militare fino a maggio

Il tema, ricordiamo, era quello del futuro dell’ex ospedale di Ravecchia, che il Municipio intende acquistare dalla Confederazione la cui polizia militare non farà più uso della struttura dalla fine del prossimo mese di maggio (secondo la tabella di marcia, spiega contattato dal CdT per un aggiornamento il municipale Christian Paglia, il passaggio al Comune è poi previsto a giugno). L’Esecutivo lo scorso mese di ottobre ha firmato il messaggio all’indirizzo del Legislativo, che si pronuncerà prossimamente, con la richiesta di un credito di 4,63 milioni per l’acquisto più 1,15 milioni per gli interventi urgenti di sistemazione della struttura. La trattativa è stata lunga, alla fine si è giunti all’accordo per il trapasso. «Un’occasione imperdibile ed interessante» sostiene il Municipio che intende anzitutto trasferire qui buona parte del Dicastero opere pubbliche (dovrà lasciare gli attuali spazi in via Bonzanigo a seguito della realizzazione della futura fermata ferroviaria in piazza Indipendenza e della posa del terzo binario) e coglierebbe l’occasione anche per dare un tetto a riunioni, seminari, incontri e altri appuntamenti pubblici.

«La cultura può anche fare introiti»

Passiamo allora ai contenuti degli interventi, invero spesso estremamente vaghi o caratterizzati da una retorica al confine tra dissertazione sociologica e slogan politico. Che società, cultura e giovani abbiano bisogno di spazi nella capitale ticinese non è una novità. Ed è stato ribadito a più riprese. «Spazi di condivisione per la cittadinanza» (ha detto l’ex animatore culturale della Biblioteca cantonale Theo Mossi), «un laboratorio di idee» (l’attrice e cantante Raissa Avilés a nome dell’Atelier Attila di Nando Snozzi), «una casa delle culture» (Leonardo Da Vinci per l’associazione Gruppo Ri-show), «un rifugio per la creatività» (l’operatore sociale Matteo Beltrami), «un luogo in cui si curi il riguardo» (il musicista e insegnante Elio Felice). Ma c’è anche chi ha fatto proposte più concrete e avanzato rivendicazioni precise, e chi come l’animatore socioculturale Christian Polti, attivo al centro giovanile della valle di Blenio, ha ammonito: «Non facciamo un minestrone ma presentiamo un progetto». Il batterista e insegnante Rocco Lombardi ha per esempio lanciato una vera e propria candidatura da parte della Scuola di musica moderna di Lugano, che vorrebbe realizzare una sua antenna a Bellinzona in alcuni locali dell’ex ospedale. Suggerendo sinergie, il musicista ha sottolineato che «la cultura sana può essere anche una fonte di introiti», contrariamente a quanto pensano in molti, e in un centro che proponga concerti e magari un ristorante la gente spende.

L’esempio momò della Filanda

Non è mancato il concetto di inter-generazionalità, lanciato dal regista Stefano Ferrari che ha citato l’esempio delle tombola a impatto zero in cui i premi per gli anziani sono dei servizi offerti dai giovani (taglio erba, spesa, eccetera). Spazio pure alla testimonianza di Rolando Schärer che ha parlato della Filanda di Mendrisio, centro culturale il cui successo è stato a suo dire determinato da tre fattori: la sede accogliente, l’essere aperti 7 giorni su 7 e il massiccio apporto di volontari (un’ottantina). Un esempio, quello momò, lodato anche da Letizia Fontana della Cooperativa Baobab, mentre da parte sua Luca Ravazza ha presentato la nuova associazione Meteora che proprio ieri ha debuttato nella gestione del Mercalibro in piazza Buffi.

Malacrida: «Una diversità eccezionale»

Tra gli interventi anche quelli dei consiglieri comunali di Sinistra e candidati al Municipio Lisa Boscolo («un luogo d’incontro può creare qualità di vita»), Alessandro Lucchini («anche la cultura è un investimento strategico») ed Henrik Bang («il progetto può far diventare Bellinzona la città-faro del cantone»). Spazio infine al capo del Dicastero cultura del Municipio cittadino Roberto Malacrida che ha evidenziato «l’eccezionale diversità» delle idee scaturite, che andranno valorizzate e messe in rete.

©CdT/Chiara Zocchetti

©CdT.ch - Riproduzione riservata