Stando all’aggiornamento di inizio aprile, finora la ristrutturazione dell’oratorio di Giubiasco (il cantiere è stato aperto il 7 giugno 2017) è costata circa 6,5 milioni. Più 1 milione circa di fatture aperte, a fronte di un credito votato di 7,94 milioni (aggiornato a 8,7 milioni), mentre come noto la proiezione di costo indica una cifra finale di 10,2 milioni. Da notare che i piani delle opere discussi dal Municipio nell’ottobre 2018 e 2019 (in funzione dei preventivi per l’anno successivo) indicavano un sostanziale rispetto dei limiti di credito.

Si conferma dunque che il Municipio di Bellinzona fino al 19 febbraio scorso non era a conoscenza del possibile sorpasso di spesa per il restauro e la riqualifica dell’edificio religioso del Borgo. Quel giorno, infatti, l’Esecutivo si vide sottoporre dal Dicastero opere pubbliche (Dop) una risoluzione di presa d’atto della proiezione di spesa (da 7,94 milioni a 10,16, +28%). Il consesso guidato dal sindaco Mario Branda sospese la risoluzione e rinviò il dossier al Dop per «approfondimento e possibile correzione». L’8 aprile scorso, però, la sorpresa: il Dop ripropone la stessa risoluzione. L’Esecutivo non ci sta. Il 15 aprile scatta così il blocco dei lavori (ad eccezione delle opere di messa in sicurezza) e quello del pagamento delle fatture.