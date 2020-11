«Questo documento non suggerisce un’idea di pianificazione territoriale forte, è vago nelle intenzioni, è fondato su slogan, non denota coraggio e pure la modalità con cui sono state tirate le conclusioni ci lascia perplessi». A parlare anche a nome dei colleghi del Seminario di progettazione di Monte Carasso, dove è insegnante, è l’architetto Stefano Moor. Tema: il Programma d’azione comunale (PAC) della Città di Bellinzona, presentato di recente dal Municipio e ora nelle mani del Legislativo che dovrà dire la sua in chiave consultiva. Ne abbiamo riferito a più riprese nelle ultime settimane: si tratta in sostanza di quel documento di 140 pagine scaturito dal lavoro di tre consorzi di professionisti incaricati dall’Esecutivo di “disegnare” la Bellinzona del 2040 tramite masterplan, ponendo...