Fra due anni, nel 2023, sarà trascorso un secolo da quando l’Azienda elettrica comunale di Airolo è diventata proprietaria dell’impianto idroelettrico della Calcaccia. E saranno altresì passati vent’anni dalla scadenza della concessione per lo sfruttamento delle acque. Un permesso che il borgo altoleventinese vuole rinnovare per altri quattro decenni. L’iter, iniziato nel 2011, è stato lungo e laborioso, e soprattutto non è ancora concluso. Un passo importante verrà compiuto lunedì prossimo, 12 aprile, quando il Legislativo si esprimerà su alcune modifiche delle varianti di Piano regolatore adottate due anni or sono e attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio di Stato. Il sì è scontato. E andrà a premiare gli sforzi profusi dal Municipio per scongiurare la riversione a favore...