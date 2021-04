Più dei prestiti a interessi zero, che rappresentano sicuramente una boccata d’ossigeno ma che vanno comunque rimborsati, per sostenere i commerci e gli esercizi pubblici toccati duramente dalle restrizioni imposte dalla pandemia occorre una strategia a medio-lungo termine concordata con l’autorità comunale. Strategia che deve coinvolgere anche le clientela locale.

A parere di Giulio Deraita (Liberi) «dovremmo chiederci come aiutarli in generale e sempre, in effetti boccheggiano da prima della pandemia, ad eccezione forse delle tante farmacie, dei molti ottici e dei negozi di telefonia mobile... Dobbiamo tornare ad acquistare nei negozi e non solo da Internet, ed a frequentare i ristoranti, e soprattutto a consumare ‘in casa’ e non fuori confine, questo lo possiamo fare tutti».

Camilla Guidotti...