Valutare settore per settore i margini di manovra immaginabili per ridurre le spese, aumentare le entrate e, in proiezione di medio-lungo termine, adeguare l’evoluzione del personale. È quanto sta facendo il gruppo di lavoro attivato dal Municipio per la revisione della spesa del Comune di Bellinzona, con l’obiettivo di «sistemare» le finanze già precarie che nel 2020 hanno poi fatto segnare una perdita di quasi 7 milioni di franchi, che la città addebita essenzialmente agli effetti della pandemia. Il gruppo ha agito in questo modo, spiega l’Esecutivo rispondendo a un’interrogazione di Paolo Locatelli e Ivan Ambrosini (PPD), coinvolgendo in una prima fase tutti i direttori dei Settori dell’Amministrazione comunale. «Le misure ipotizzabili - si precisa - sono state suddivise in diverse categorie...