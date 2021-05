Per le Officine del futuro il treno arriva nel 2022

FERROVIE

Castione, lo slittamento in autunno della presentazione del piano industriale non comporterà ritardi nella trasmissione dell’incarto all’Ufficio federale dei trasporti - Il dossier verrà poi inviato ai Comuni per l’esposizione pubblica dei piani - Questa delicata fase dovrebbe concludersi entro un anno