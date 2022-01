«Tutto è possibile. Anche in politica». Con Brenno Martignoni Polti, di certo, nulla è scontato. L’ex sindaco della Turrita, di professione avvocato e notaio, non ha mai fatto mistero della passione per la scrittura e per l’arte oratoria. Ora i suoi pensieri li ha messi nero su bianco nel libro «Twittando nel tempo – Bellinzona ritorno al futuro» (SalvioniEdizioni). Un’opera «fuori dagli schemi», come osserva nella prefazione il consigliere di Stato Norman Gobbi, perché è un vero e proprio viaggio nel tempo nella capitale (e non solo) attraverso aneddoti, articoli di giornale, immagini e video da scoprire attraverso codici QR. A fare da file rouge sono i cinguettii su Twitter dello stesso politico, che negli ultimi anni ha fatto del noto social media il canale privilegiato di comunicazione per raggiungere non soltanto i suoi concittadini.

Quella telefonata a Blocher

Il risultato è lo spaccato di un uomo e del suo impegno per la cosa pubblica. Dapprima in Consiglio comunale, poi in Municipio (è stato sindaco dal 2004 al 2012) e poi ancora nel Legislativo cittadino, nel quale è rientrato lo scorso aprile, nonché una legislatura in Gran Consiglio. Brenno Martignoni Polti non è un politico qualunque. Oseremmo dire che è fuori dagli schemi, come il libro fresco di pubblicazione. Lui che voleva una Bellinzona «a misura di bambino», che partecipò assieme ai giovani al botellón in piazza del Sole, che sognava il minimetrò per collegare i castelli Montebello e Sasso Corbaro al centro storico ed un master in clownistica all’ombra dei castelli, che telefonò all’allora consigliere federale Christoph Blocher sbloccando l’insediamento del Tribunale penale federale nella Turrita, che lottò contro il termovalorizzatore di Giubiasco e per evitare, nel 2008, lo smantellamento delle Officine FFS schierandosi a fianco degli operai in sciopero. Il futuro 60.enne (li festeggerà il 12 aprile) è anche il presidente del carnevale Lingera di Roveredo, un cinefilo e cineasta (all’inizio degli anni Ottanta ha diretto tre film), un appassionato di cultura a 360 gradi, un visionario (forse troppo, direbbero i suoi avversari politici).

«Efficienza e praticità»

Questo ed altro trovate nelle 375 pagine del volume. «Nei processi decisionali, in forza del mio carattere, ho sempre privilegiato l’efficienza, la praticità e la speditezza nella competenza delle scelte. In equità e giustizia», scrisse nella lettera di commiato dal Municipio dopo la mancata rielezione nell’aprile 2012. Dopo dieci anni Brenno Martignoni Polti è ancora qui. Perché «Bellinzona è parte di te. Per lei sei pronto a tutto». Passato, presente e futuro. Con o senza ritorno.

