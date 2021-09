Parte in salita il cammino che conduce alla votazione consultiva del 13 febbraio 2022 sull’aggregazione tra i Comuni di Bodio, Giornico, Personico e Pollegio. E non poteva essere altrimenti considerato che la prima delle cinque serate informative rivolte alla popolazione si è tenuta a Pollegio, dove Municipio e Consiglio comunale hanno dato preavviso negativo alla nascita del nuovo Comune di Sassi Grossi. Una contrarietà a questo progetto che martedì sera è stata ribadita dal sindaco Igor Righini su sollecitazione del moderatore della serata, il giornalista della RSI Luca Berti. «Crediamo sia sbagliato investire su questo progetto che non porterà tutti quei benefici preconizzati nello studio elaborato dalla Commissione aggregativa. Evidentemente siamo d’accordo sul fatto che si debbano unire le forze per avere più forza decisionale e contrattuale, ma bisogna ragionare su una scala maggiore pensando ad un’aggregazione di tutta la Leventina se non dell’intera regione delle Tre Valli».

Meglio lo status quo

Insomma, è meglio lo status quo rispetto ad un’aggregazione che non porterà vantaggi alla popolazione. Anzi: Pollegio, a giudizio della maggioranza delle sue istituzioni, dovrà rinunciare nel corto termine ad una serie di beni e servizi. «Lo studio aggregativo ci assegna la sede dell’Ufficio tecnico, ma per tutto il resto si dovrà far capo agli altri quartieri. E questo è solo un esempio» ha proseguito Righini ribadendo che il progetto aggregativo sul quale si dovrà esprimere la popolazione è un salto nel buio. «Riteniamo di avere ancora la forza per autogestirci per i prossimi dieci anni». Una tesi la sua, che è stata sostenuta da due dei quattro interventi da parte del pubblico, in verità non molto numeroso, presente alla serata informativa.

«Gran potenziale da sfruttare»

Perché dunque cambiare quando oggi tutto funziona? «Perché la frammentazione attuale in quattro Comuni non dà quelle garanzie di poter far fronte ai grandi cambiamenti che si stagliano all’orizzonte» ha evidenziato Renato Scheurer, coordinatore della Commissione di studio del progetto aggregativo, riferendosi in particolare alla riforma Ticino 2020 che muterà i rapporti tra Cantone e Comuni. «Abbiamo un grande potenziale da sfruttare nel settore residenziale e in quello industriale, senza dimenticare la cultura ed il turismo. Lo studio traccia la via proponendo un progetto che mira alla migliora soluzione praticabile» ha rammentato Scheurer. E rispondendo a Righini ha affermato che questa aggregazione può anche essere considerata un primo passo. «Acquisiamo esperienza e poi potremo eventualmente compierne altri per dar vita ad un Comune sempre più ampio». Categorica la replica del sindaco di Pollegio. «Questo primo passo, se dovessimo compierlo, ci bloccherà per i prossimi 30 anni».

«Il santo vale la candela»

«Tutte le aggregazioni richiedono un qualche sacrificio. Ma in questo caso il santo vale la candela» ha dal canto suo affermato Michele Guerra, municipale di Pollegio e primo firmatario della petizione che nel febbraio del 2012 diede il via al progetto aggregativo della bassa Leventina. «Al futuro Comune di Sassi Grossi noi portiamo in dote una situazione finanziaria sana, gli altri tre Comuni infrastrutture quali le scuole, le palestre e gli impianti sportivi» ha rimarcato Guerra, ricordando altresì la zona industriale di Bodio e Giornico con i suoi 500 posti di lavoro e con un potenziale di crescita notevole anche in considerazione del fatto che è stata inserita tra i poli di sviluppo cantonali. Non vanno poi dimenticati il campus formativo di Bodio, il futuro svincolo autostradale di Giornico ed il Centro di controllo dei veicoli pesanti che, oltre a nuovi posti di lavoro, creeranno un importante indotto.

Maggior forza contrattuale

Riprendendo uno dei concetti già espressi dal coordinatore della Commissione di studio, Guerra ha posto l’accento sulla maggior forza contrattuale che potrà avere Sassi Grossi, frutto dell’unione tra quattro Comuni simili che ne valorizzerà le singole peculiarità e che consentirà di avere un’amministrazione più specializzata. «Sentitevi liberi di votare secondo la vostra coscienza. Ad ogni modo ritengo che quest’aggreazione sia assolutamente da condurre in porto» ha chiosato il municipale di Pollegio. Già. Ma qual è l’iter che porterà alla nascita di Sassi Grossi, oppure all’abbandono del progetto? Presto detto. Il 13 febbraio 2022 nei quattro Comuni si svolgerà la votazione consultiva. Sulla scorta del risultato che scaturirà dalle urne il Consiglio di Stato allestirà un messaggio all’attenzione del Gran Consiglio. È infatti al Parlamento cantonale che spetta l’ultima parola in tema di aggregazioni comunali. Ultima parola che si confida possa giungere prima delle elezioni comunali del 2024.

I prossimi appuntamenti

In vista della votazione consultiva del 13 febbraio 2022, la Commissione di studio del progetto aggregativo ha organizzato cinque incontri con la popolazione. Dopo quello svoltosi martedì a Pollegio, lunedì 11 ottobre la riunione si terrà a Personico. Il giorno seguente sarà la volta di Bodio, mentre martedì 26 ottobre toccherà a Giornico. Lunedì 15 novembre, infine, è prevista la riunione plenaria a Giornico alla quale sarà presente anche il direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi.

