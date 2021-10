Esattamente due anni fa il Comune di Riviera, partecipando al concorso di livello nazionale «Momoso» (Modelli di mobilità sostenibile) indetto dall’Ufficio federale dell’energia, ha ottenuto il via libera per la progettazione di «Riviera – Comune Slow», iniziativa sussidiata da Confederazione ed Ente regionale per lo sviluppo di Bellinzonese e Valli. Obiettivo: la sperimentazione di un modello di velocità «40/20» sul territorio del quartiere di Lodrino (40 km/h sulla strada cantonale e 20 km/h su quella comunale). Per esporre alla popolazione i risultati delle analisi e i possibili prossimi passi del progetto, il Municipio propone una serata pubblica oggi (giovedì 21 ottobre) dalle 20 nella sala patriziale di Lodrino. Saranno presenti il sindaco di Riviera Alberto Pellanda, il capodicastero Sicurezza pubblica e mobilità Fulvio Chinotti ed il consulente tecnico del Comune per il progetto, Jordi Riegg. Per partecipare sarà necessario presentare il certificato Covid all’ingresso dell’edificio, come da disposizioni federali e cantonali.