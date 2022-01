«Per una Bellinzona veramente accessibile»

La politica bellinzonese torna a fare pressing sul problema dell’accessibilità alle strutture pubbliche della capitale. Lo fa tramite una mozione i cui primi firmatari Danilo Forini e Michela Luraschi dell’Unità di sinistra, con le firme di un esponente per ognuno degli altri gruppi attivi nel Legislativo. E chiedono l’introduzione di misure molto concrete che vedremo nel dettaglio. «Benché si cerchi sempre di fare il meglio possibile - scrivono - dalle segnalazioni delle persone con disabilità che vivono in città ci sono ancora molti esempi principalmente legati a questioni architettoniche». E citano: l’accessibilità al museo di Villa dei Cedri, al Parco urbano e a quello fluviale, alla chiesa Collegiata. E poi la pavimentazione dei centri, la piscina coperta, le scuole comunali, gli eventi con permessi municipali.

Ci vuole un «mister inclusività»...

« Per evitare che ogni volta le persone con disabilità debbano segnalare questi aspetti ai servizi comunali competenti o magari queste problematiche essere oggetto di interrogazioni, interpellanze e mozioni in Consiglio comunale, si ritiene fondamentale che l’Amministrazione comunale si doti di un “referente comunale per l’accessibilità” a cui i cittadini possono rivolgersi come interlocutore di contatto, come facilitatore, per interloquire con i servizi e le autorità comunali competenti».