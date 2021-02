Incentivare ulteriormente la partecipazione della popolazione dando la possibilità d’inviare per posta alla cancelleria comunale il materiale votato senza dover apporre il francobollo. Con questa finalità il consigliere comunale Gabriele Pedroni, a nome del gruppo Popolare democratico, chiede al Municipio se intenda attivarsi affinché, già per le elezioni comunali di quest’anno, le buste risposta distribuite alla cittadinanza siano affrancate posta «A». Se ciò non fosse possibile, Pedroni domanda se tale eventualità possa entrare in linea di conto per i prossimi appuntamenti con votazioni ed elezioni. Nella sua interpellanza l’esponente del PPD rammenta che in molti comuni ticinesi le buste per la spedizione di ritorno del materiale votato, sia per le votazioni sia per le elezioni, sono preaffrancate e le spese di spedizione sono quindi a carico del Comune. Non è però il caso di Bellinzona, dove ogni cittadino avente diritto di voto, se decide di votare per corrispondenza, deve consegnare la busta alla cancelleria comunale oppure deporla nella cassetta delle lettere nella corte di Palazzo civico oppure ancora affrancarla e spedirla per posta.