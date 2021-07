Guido Schenini lascia il Municipio di Roveredo dopo tre legislature e tutti gli incarichi regionali. Non c’è pace nel Comune bassomesolcinese, alla cui testa da inizio anno c’è il commissario governativo Claudio Lardi, ex consigliere di Stato. In una lettera trasmessa ai media, Schenini sottolinea che negli ultimi mesi sta vivendo una situazione di disagio e di conflitto che gli ha fatto perdere le motivazioni. Ripercorre poi i progetti portati avanti in questi anni e chiede agli «esponenti delle altre fazioni politiche» come mai hanno cercato «in tutti i modi di affossare o semplicemente di non dar seguito» alle opere pronte per essere realizzate, una su tutte la ricucitura del paese.

Ma in particolare a Schenini non è piaciuto il fatto che Coira lo abbia, in sostanza, «destituito dalla carica di sindaco» per due volte, affiancandogli dapprima Anna Giacometti (ex sindaca di Bregaglia, oggi consigliera nazionale) e poi Claudio Lardi: «Non ho mai operato per interessi privati o per interessi terzi, ma ho sempre e solo cercato di fare tutto il possibile per il bene della nostra comunità (...). Contro questa ‘ingiustizia’ non ho mai potuto esporre nulla a mia difesa».