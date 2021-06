«Perché esternalizzare il personale sanitario dirigente?»

La casa per anziani di Sementina «non smette di riservarci sorprese. Dopo i tristi fatti legati alla pandemia (...) un’analisi della lista delle commesse pubbliche 2019 e 2020 (mandati diretti) fa emergere che la capostruttura sanitaria non risulta essere alle dipendenze della casa anziani ma “appaltata” da una struttura sanitaria terza». Il Movimento per il socialismo, attraverso un’interpellanza, chiede lumi al Municipio di Bellinzona su quella che definisce «l’esternalizzazione del personale sanitario dirigente».

Ben diciassette le domande poste dai consiglieri comunali Angelica Lepori, Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi, i quali vogliono sapere chi ha preso la decisione, se le competenti autorità sanitarie cantonali sono state informate e «per quale ragione si è proceduto, per queste prestazioni, ad una regolare gara d’appalto». L’MPS ha inoltre constatato che «anche le cure fisioterapiche vengono affidate, interamente o in parte, a ditte esterne, per degli importi cospicui che dovrebbero corrispondere a più di un posto di lavoro al 100%». Pure in questo caso i quesiti sono gli stessi: chi ha deciso e se il Cantone è stato informato nonché come mai non si è optato per una o più assunzioni interne.

Perché aumentare la tassa di refezione della scuola elementare da 8 a 9,50 franchi? A chiederlo al Municipio di Bellinzona, attraverso un’altra interpellanza, sono sempre i tre consiglieri comunali del Movimento per il socialismo. Secondo i quali nell’attuale contesto sociale ed economico non si giustifica nessun rincaro per le famiglie. Propongono anche una risoluzione all’indirizzo del Legislativo, che si riunirà in seduta mercoledì 30 giugno, affinché si chieda all’Esecutivo di annullare la decisione.

