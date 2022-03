Officine FFS di Bellinzona: il Movimento per il socialismo torna alla carica. E lo fa attraverso un’interpellanza al Governo firmata dai granconsiglieri Matteo Pronzini, Simona Arigoni ed Angelica Lepori. «Ad ogni occasione il ceto politico, con alla testa il Consiglio di Stato ed il Municipio di Bellinzona, lodano e benedicono le FFS per la loro generosità. Contemporaneamente alle FFS di Bellinzona vi è una riduzione delle attività svolte. Nel corso dello scorso anno vi è stato l’annuncio dell’interruzione della manutenzione del materiale Cargo. In queste settimane si sta procedendo alla dismissione del reparto occupato nella rigenerazione e manutenzione delle sale. Anche in ambito di revisione e manutenzione delle locomotive di vecchia generazione vi è una forte riduzione del lavoro a seguito della dismissione (rottamazione) di queste macchine. Una situazione che crea non poche preoccupazioni per il personale tenuto anche conto che, da qui al 2026, ossia la data dell’annunciata messa in funzione dello stabilimento di Castione, vi sono ancora 4 anni buoni. Contemporaneamente vi sono notizie che segnalano investimenti delle FFS ed esternalizzazione di importanti lavori, negli stessi ambiti in cui a Bellinzona si dismette. Pensiamo al settore del materiale merci, alla manutenzione delle sale e degli Eurocity», osservano i deputati.