Perde il controllo del camion e va a sbattere contro il guardrail

«La Città non può restare ferma, ma prima occorre chiarezza»

BELLINZONA

Sorpassi di spesa: il CdT ha interpellato i capigruppo in Consiglio comunale e i rappresentanti dell’MPS e dei Verdi - L’auspicio del sindaco Mario Branda che l’ultimo anno di legislatura non sia condizionato dalla vicenda non fa l’unanimità - E una seduta straordinaria di CC? «È prematuro»