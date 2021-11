Avrebbe riportato ferite di una certa gravità, ma apparentemente non tali da metterne in pericolo la vita, la conducente di una Suzuki protagonista di un rocambolesco incidente avvenuto domenica sera, attorno alle ore 19.45, a Lostallo, in zona Campagna. Stando alle prime informazioni l’automobilista stava percorrendo una strada secondaria quando, per motivi da stabilire, ha perso il controllo della sua automobile, che è uscita di strada abbattendo alcuni metri di ringhiera laterale. Il veicolo, privo di controllo, si è rovesciato terminando la sua corsa in un prato sottostante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM grigionese che hanno prestato le prime cure alla donna, in seguito trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano. Sul posto anche i pompieri dell’Alta Mesolcina per la messa in sicurezza del veicolo e gli agenti della Polizia cantonale grigionese per gli accertamenti del caso.