Non avrebbe riportato ferite particolarmente gravi il conducente di una Suzuki immatricolata in Ticino protagonista di un incidente avvenuto questa mattina attorno alle 10.30 sulla strada Cantonale a Chiggiogna. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media il conducente del veicolo, per motivi da stabilire, avrebbe perso il controllo del veicolo uscendo di strada e rovesciandosi nel prato a lato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso che hanno prestatato le prime cure allo sventurato, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sono note ma le ferite riportate non sarebbero particolarmente gravi. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.