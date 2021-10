Quattro persone sono rimaste leggermente ferite in un incidente della circolazione avvenuto questo pomeriggio, attorno alle 16.45, a Corzoneso. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media il conducente di un’auto immatricolata in Ticino, forse a causa di un malore, ha perso il controllo dell’auto mentre percorreva via Scaradra ed finito in un fiume. L’uomo e tre bambini che era a bordo sono stati soccorsi dai soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Croce Verde di Bellinzona, intervenuti sul posto unitamente ai pompieri di Biasca e agli agenti della Polizia. Nessuno avrebbe riportato ferite serie ma sono stati trasportati al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.