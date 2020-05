Avrebbe riportato ferite di media gravità il motociclista protagonista di un incidente avvenuto questa mattina, attorno alle 10.45, sulla strada Cantonale a Contone. Stando alle prime informazioni raccolte, lo sventurato circolava in direzione di Bellinzona a bordo di una moto Yamaha immatricolata nel Canton Lucerna quando, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada finendo in un prato a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasporto al pronto soccorso. Sul luogo dell’incidente anche la Polizia per gli accertamenti del caso.