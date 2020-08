Un incidente è avvenuto questo pomeriggio, attorno alle 16.15, in via Pedemonte a Malvaglia. Un giovane motociclista è rimasto ferito. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, il ragazzo circolava in direzione della Valle di Blenio quando ha perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada finendo in un vigneto e abbattendo alcuni pali di sostegno della vigna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso che hanno prestato le prime cure al ferito oltre alla Polizia per gli accertamenti del caso.