Perdita di quasi 7 milioni nel 2020 per la Città di Bellinzona

Non un avanzo di 1,4 milioni di franchi come ipotizzato a fine 2019 quando eravamo ancora tutti ignari dell’imminente pandemia, bensì una perdita di 6,95 milioni. Questo il risultato finanziario della Città di Bellinzona per l’anno 2020. Il Municipio ha approvato ieri il Consuntivo e reso note oggi le cifre salienti tramite un comunicato stampa. «Il risultato, pesantemente negativo, è da ricondurre praticamente per intero alla pandemia ed ai suoi esiti nefasti» commenta l’Esecutivo guidato dal sindaco Mario Branda. «L’effetto negativo complessivo determinato dalla crisi Covid-19 si attesta a 10,9 milioni di franchi» si sottolinea precisando che «senza Covid-19 il risultato d’esercizio, positivo, si sarebbe fissato a + 4 milioni di franchi».

«Investimenti per l’economia»

I costi finanziari “diretti” determinati dalla pandemia risultano essere di 1,9 mio di franchi, quelli “indiretti” di 9 milioni di cui circa 6,2 milioni per perdite su imposte. «Una situazione peraltro già paventata al momento di allestire il messaggio sul Preventivo 2021» che, ricordiamo, stima un disavanzo di 7,8 milioni. Il conto degli investimenti per il 2020 presenta uscite lorde per 32,75 milioni ed entrate per 5,15 milioni circa, che danno investimenti netti per 27,6 milioni di franchi. «Si tratta di un importo elevato, che rappresenta in ogni caso un’iniezione importante per l’economia», aggiunge il Municipio. Secondo cui «se è vero che il risultato d’esercizio 2020 si avvera tributario della contingente crisi pandemica, l’impatto è comunque tale da imporre nell’immediato un esame critico quanto rigoroso dell’evoluzione della spesa e dei dati finanziari in genere». In questo senso e come già annunciato, il Municipio ha pertanto disposto l’allestimento di una “spending review” «intesa a chiarire possibilità e opportunità di ottimizzazione della spesa e dei flussi finanziari, valutazioni che giocoforza confluiranno nelle discussioni su allestimento e presentazione a fine estate/inizio autunno del documento di Preventivo 2022».