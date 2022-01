La Posta è in continua evoluzione. Ed è così anche per la Valle Leventina. Giovedì 27 gennaio, dalle 8 alle 11 e dalle 15.45 alle 17.45, si terrà un evento informativo alla filiale postale di Ambrì. Durante l’incontro i responsabili del Gigante giallo forniranno tutte le informazioni utili riguardo all’offerta e, in particolare, in merito al nuovo sportello che aprirà lunedì 7 febbraio alla Gottardo Arena. La soluzione è stata trovata d’intesa con il Municipio di Quinto e con la Valascia Immobiliare SA (proprietaria della moderna pista) e l’HCAP. L’ufficio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 16.30. Si potranno effettuare le stesse operazioni svolte finora alla «vecchia» sede di Ambrì.