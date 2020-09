Per quale ragione la Città di Bellinzona ha deciso di assumere la committenza nell’ambito del risanamento degli inquinamenti alla ex raffineria Petrolchimica di Preonzo? E perché si è deciso di far capo ai fondi per la delocalizzazione delle imprese minacciate dalla sovrastante frana del Valegiòn (finanziati dallo Stato) «piuttosto che intavolare una seria discussione sulla partecipazione dei costi (20-25 milioni) da parte degli ex proprietari»? Sono alcune delle domande poste al Municipio in un’interpellanza firmata dai consiglieri comunali dei Verdi Ronnie David e Marco Noi. I quali chiedono al Municipio di fare tutti gli sforzi necessari per chiamare alla cassa chi, per decenni, ha impunemente inquinato il sito. Nel suolo, ricordiamo, è stata rilevata la presenza di idrocarburi, solventi clorurati, policlorobifenili e metalli pesanti. Si tratta di una delle più gravi contaminazioni di cui si abbia conoscenza su terreni in Ticino.