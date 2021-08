Petrolchimica, scatta la segnalazione al Governo

Bonifica dei terreni dell’ex Petrolchimica di Preonzo: scatta la segnalazione al Governo quale autorità di vigilanza. A farla è il gruppo Verdi-FA-MPS-POP-Indipendenti in Consiglio comunale a Bellinzona che chiede delle verifiche «sul rispetto delle procedure in materia di Legge sulle commesse pubbliche e delle disposizioni di legge sul trattamento e smaltimento di sostanze nocive». Secondo gli approfondimenti fatti dalla sinistra alternativa vi sono «delle perplessità sull’iter scelto dal Municipio per la sistemazione di un fondo» della raffineria. Sistemazione per cui il Legislativo aveva stanziato un credito di poco più di un milione di franchi. Il sospettto del gruppo Verdi-MPS in seno al plenum cittadino è che ci «siano delle pratiche atte da una parte ad eludere le norme sugli appalti pubblici e sul trattamento e smaltimento di sostanze pericolose e, dall’altra, a garantire vantaggi a certe ditte piuttosto che ad altre».