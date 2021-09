Da sei anni la Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera organizza in settembre la settimana d’azione “Sicurezza dei pazienti”, nel frattempo rafforzata dalla concomitante Giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti dell’OMS che cade oggi, 17 settembre. Quale segno di consapevolezza e di attenzione verso questo tema, anche il Cantone Ticino ha voluto dare il proprio contributo e partecipare all’azione, accendendo l’attenzione di tutti i cittadini su questo argomento illuminando di arancione la facciata principale di Palazzo delle Orsoline e la fontana in Piazza Governo a Bellinzona a partire dall’imbrunire.

Questa iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica informandola sugli sforzi quotidiani in campo sanitario volti a rafforzare la sicurezza dei pazienti, diritto fondamentale delle persone bisognose di cure. L’edizione 2021 dell’azione si focalizza in particolare sulla sicurezza dei pazienti sull’arco della vita, a sottolineare come tutti, prima o dopo, saremo toccati da un’esperienza di cura. L’informazione e il coinvolgimento del cittadino-paziente nei processi e nella diffusione di una cultura della sua sicurezza nel sistema sanitario è determinante. Ecco perché è necessario portare il tema all’attenzione di tutta la popolazione: i riflettori sono stati accesi oggi, per mantenere la sicurezza in luce tutto l’anno.