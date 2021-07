Ma - come da volontà del Consiglio comunale - la misura prevede il mantenimento della possibilità di posteggio, riorganizzando gli stalli e mettendoli a norma rispetto alle attuali regole (in particolare nella loro larghezza). Il comparto potrà quindi ancora contare su 66 posteggi per automobili, del riordino anche di quelli sempre più utilizzati per motocicli e di posteggi dedicati per biciclette.