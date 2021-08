Se dici bellezza in riferimento ad Arbedo non puoi non pensare alle opere del compianto artista (e scrittore) Felice Filippini. Le sue scene di vita ticinese potrebbero presto riproporsi in quella che - a tutti gli effetti - sarà la nuova piazza del Comune, il più grande del distretto per numero di abitanti dopo Bellinzona. Verrà ricavata attraverso l’estensione del sagrato della chiesa di San Giuseppe, nell’ambito dell’articolato progetto di riqualifica urbanistica del comparto con un investimento di 755.000 franchi.

I lavori sono entrati nel vivo nelle scorse settimane e dovrebbero concludersi - come ci ha assicurato ieri il sindaco Luigi Decarli - entro fine settembre. Di sicuro, per l’autunno, il paese si sarà dotato di una moderna e più decorosa porta d’entrata per chi arriva dalla Città....