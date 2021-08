Non sono tanti i Comuni ad avere una via con lo stesso nome. Figurarsi i quartieri. Moleno può fregiarsi di questo onore. Arrivando da sud, dopo Preonzo, si svolta a sinistra e poco prima del ponte ci si imbatte nel cartello di rosso colorato. È un po’ come se fosse la targhetta posizionata sulla buca delle lettere o sul campanello di un’abitazione. È la porta d’entrata di quello che è il quartiere più piccolo (per numero di abitanti: ne conta poco più di un centinaio) della Bellinzona aggregata. Dimensioni ridotte, sì, ma il fascino è grande.

Tant’è che nel periodo estivo l’omonimo riale è molto frequentato dai bagnanti (nel 2020 ne aveva scritto persino l’austera Neue Zürcher Zeitung) e, quest’anno, il paese è in corsa per diventare il «Villaggio svizzero» quale unico candidato del Cantone Ticino. Questo in virtù della presenza del Circolo ricreativo che organizza eventi e manifestazioni per tenere vivo lo spirito di comunità. Piccolo ma bello, Moleno. Come il suo nucleo con la piazzetta. O come la vecchia casa comunale che nei prossimi anni verrà ristrutturata ed ampliata, realizzandovi una sala polivalente.