La convenzione intercomunale riguardante la partecipazione ai costi di gestione della piscina pubblica che sarà realizzata nell’ambito del progetto turistico-alberghiero «Sun Village» inanella il secondo sì. Dopo quello di Serravalle che si era espresso favorevolmente una settimana fa, lunedì sera anche il Consiglio comunale di Blenio ha dato luce verde con voto unanime al documento in base al quale i tre Comuni della Valle del Sole contribuiranno con 195.000 franchi all’anno a sostenere le spese per il funzionamento dell’impianto che potrà essere utilizzato dal pubblico e dalle scuole. La somma sarà versata integralmente dal Comune di Acquarossa che riceverà 65.000 franchi tanto da Serravalle quanto da Blenio. I costi di costruzione saranno invece interamente a carico dei promotori del complesso turistico-alberghiero, la Sun Village Projects SA.

Via libera al Preventivo 2022

Nella seduta di lunedì sera il legislativo, sempre all’unanimità, ha approvato il Preventivo 2022 che indica un lieve disavanzo d’esercizio che sfiora i 55.000 franchi. Si tratta solo del terzo risultato negativo dall’aggregazione avvenuta nel 2006. L’attesa perdita nella gestione corrente, riconducibile soprattutto alla diminuzione del gettito causata dalla pandemia, può essere agevolmente assorbita grazie al notevole capitale proprio, di modo che il moltiplicatore d’imposta rimane invariato al 90%. Via libera anche ai crediti di 300.000 franchi per l’ultima tappa delle opere di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico di Olivone e di 50.000 franchi per la progettazione definitiva della nuova mensa per la scuola dell’infanzia sempre di Olivone.