I Verdi di Bellinzona interpellano il Municipio in merito a una questione trita e ritrita, quella relativa alla chiusura tradizionalmente precoce del bagno pubblico. Come già accaduto negli scorsi anni, la fine dell’attività a inizio settembre (ed il conseguente passaggio alla piscina coperta) è coincisa con un meteo ancora invitante per il nuoto all’aperto. Gli ecologisti chiedono quindi come mai una valutazione sulla chiusura non può essere fatta con corto preavviso e prolungata a seguito di condizioni meteo particolarmente favorevoli, e come valuta il Municipio la possibilità di una apertura contemporanea della piscina interna ed esterna. Quali sarebbero i costi supplementari e quali i limiti? Ci si interroga inoltre sulla perdita di entrate e sulla maniera tramite cui dipendere meno dal meteo. Intanto il consueto bilancio delle entrate alla struttura cittadina è caratterizzato da un importante decremento: a incidere soprattutto i 10.000 ingressi in meno del mese di luglio, quest’anno particolarmente fresco e bagnato.