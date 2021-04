Il Municipio di Biasca fa buon viso a cattiva sorte. Considerato che a causa della pandemia sono state annullate le manifestazioni previste nel periodo senza ghiaccio, ha deciso di tenere aperta la pista di pattinaggio anche durante il periodo estivo. «Diverse società sportive hanno già aderito all’iniziativa prenotando gli spazi necessari per svolgere le loro attività» annota l’Esecutivo biaschese. La struttura non sarà però solo a disposizione dei sodalizi sportivi. «Nella speranza che le direttive lo permettano – precisa il comunicato stampa - nei mesi di maggio e giugno verranno proposte anche delle attività di svago destinate a tutta la popolazione, quali momenti di pattinaggio libero e altri eventi ancora in fase di valutazione».