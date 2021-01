La pista di ghiaccio di Faido resterà aperta sino alla fine delle vacanze scolastiche di carnevale, ovvero il 21 febbraio, per permettere le attività sportive all’aria aperta esclusivamente ai bambini e giovani sino al compimento dei 16 anni. Lo hanno deciso, a seguito delle nuove disposizioni emanate dall’Autorità federale, il gruppo che gestisce l’infrastruttura ed il Municipio del Comune della Media Leventina. L’utilizzo dell’impianto è comunque consentito a precise condizioni: sulla pista di ghiaccio possono essere presenti al massimo 75 bambini o ragazzi; i genitori che accompagnano i propri figli non possono praticare lo sport nella pista; va mantenuta una distanza sociale di almeno 1,5 metri e indossata la mascherina. La buvette resta chiusa fino a nuovo avviso e nello spazio pubblico sono vietati gli assembramenti di più di 5 persone.

Sul posto, si legge nel comunicato diffuso dal gruppo di gestione e dell’Esecutivo faidese, sono presenti gli addetti alla pista per verificare che tutte le disposizioni emanate dalle Autorità federali e cantonali vengano rispettate, per il noleggio dei pattini e per incassare gli ingressi alla pista.