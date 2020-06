Molto è già stato fatto per favorire la mobilità ciclistica, con infrastrutture e servizi già in uso e di cui si è potuto approfittare in questo periodo. E nuove misure immediate nell’ambito del post-lockdown non possono essere realizzate sia perché non sappiamo ancora quasi saranno gli effetti a medio-lungo termine della pandemia sul traffico in generale, sia perché gli interventi come nuove piste ciclabili (anche provvisorie) richiedono tempo per la loro realizzazione e in alcuni punti non possono nemmeno essere previste proprio fisicamente e giuridicamente. Idem per la generalizzazione della velocità a 30 km/h sulle strade oggi a 50: impossibile.

Parafrasando, il Municipio risponde così ai Verdi Ronnie David e Marco Noi che avevano sollecitato l’estensione immediata delle piste ciclabili nella capitale così da favorire ancora di più l’uso della bicicletta, mezzo ritenuto idoneo per spostarsi rispettando le distanze sociali in funzione anti-contagio (tema caro anche a quattro cittadini che hanno proposto dieci misure specifiche). Lo spunto giungeva da alcune grandi città europee, si pensi ad esempio a Parigi, dove proprio a questo scopo nelle scorse settimane fasce di carreggiata sono state «rubate» al traffico motorizzato per metterle a disposizione dei ciclisti, creando così delle piste deputate ad assorbire appunto l’accresciuta circolazione di due ruote. Ma queste non possono essere previste ovunque. E si cita come esempio viale Portone, che già oggi ha tre corsie di cui una destinata a bus e bici in direzione sud; sottrarre ulteriore spazio in direzione nord a favore delle biciclette non è possibile. E comunque, si sottolinea, il trafficato viale Portone ha delle alternative più sicure, che fanno parte di tutta quella rete di collegamenti ciclabili su strade secondarie.

Verrebbe da commentare che, allora, un’arteria come via Lugano non dovrebbe nemmeno essere annoverata nella rete ufficiale locale di cui si vanta la grande estensione chilometrica, considerando sia la sua pericolosità per il forte traffico che la presenza di numerosissime buche e crepe... Ma tant’è. Come detto, da un lato l’Esecutivo ricorda appunto che molto è già stato fatto negli scorsi anni, e che molto altro è previsto, con investimenti multimilionari. Nuovi collegamenti, «cuciture» di piste esistenti, servizi di bike sharing (di cui diciamo anche qui sotto) e parcheggi per bici, riorganizzazioni viarie proprio a beneficio dei ciclisti per svago o per necessità. Tutti elementi che, sostiene la Città, si sono visti benissimo nel momento del bisogno, durante il lockdown e ancora oggi.

Rispondendo a un’altra interpellanza, della socialista Lisa Boscolo che aveva sollecitato anche sulle zone 30, il Municipio aggiunge che per incentivare e meglio indirizzare l’uso delle bici come mezzo di trasporto alternativo si continuerà ad insistere pure sulla sensibilizzazione e sull’informazione.

Bike sharing per bambini, l’offerta c’è

I Verdi avevano pure chiesto al Municipio di Bellinzona come intenda rendere il servizio di bike sharing accessibile anche alle famiglie attraverso bici con seggiolini, carretti o bici di dimensioni più ridotte. Su questo punto la risposta evidenzia come nella rete Locarnese era stata valutata l’introduzione di biciclette con seggiolino ma non era poi stata implementata in quanto «non era possibile garantire una sufficiente dislocazione nei punti di interesse a meno di dotarle tutte di seggiolino con un conseguente vertiginoso aumento dei costi d’investimento». Da parte sua la Città di Bellinzona «prima di implementare il servizio di bike sharing e per incentivare quanto sollevato dalla domanda posta, ha piuttosto avviato una collaborazione d’altro tipo per offrire alla popolazione la possibilità di noleggiare bici cargo dedicate al trasporto di bambini». Il servizio, inaugurato nel maggio del 2018, mette a disposizione della popolazione 5 cargo bike per il trasporto di bambini e una per il trasporto merci attraverso la piattaforma Carvelo2Go gestita dall’Accademia della mobilità del TCS.

©CdT/Archivio

