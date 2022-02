Una commissione orientata ai temi ecologici, maggiore trasparenza sugli incarichi dei municipali nel privato, ma nessuna nuova regola in ambito di enti autonomi. Nel corso della seduta dedicata a importanti messaggi in ambito sanitario e scolastico, il Consiglio comunale di Bellinzona ha adottato lunedì sera delle piccole riforme nel funzionamento politico della Città. A partire dalla nascita di una nuova Commissione, o meglio la trasformazione di una già esistente. È stato infatti «sposato» il compromesso suggerito dalla Legislativa a seguito della proposta dei Verdi di creare una nuova Commissione energia. In sostanza, seguendo la via mediana suggerita dal Municipio, non vi sarà una nuova Commissione, ma quella del Piano regolatore sarà ribattezzata aggiungendo alla sua denominazione «ambiente ed energia» e le saranno attribuiti i dossier che toccano i temi ecologici.

Conflitti d’interesse da dichiarare

Via libera inoltre ad una maggiore trasparenza da parte dei membri del Municipio: seguendo la mozione dell’Unità di sinistra in tal senso, saranno obbligati a dichiarare pubblicamente i possibili conflitti d’interesse, ovvero quelle eventuali posizioni professionali o personali in ambito privato che potrebbero collidere con l’interesse della carica pubblica. In fase di analisi della proposta, la Commissione della Legislazione aveva concordato sul fatto che attraverso una trasparente comunicazione pubblica e ai consiglieri comunali in merito agli incarichi extra-istituzionali dei municipali «si potranno evitare sospetti o insinuazioni», come aveva sostenuto nelle sue osservazioni pure l’Esecutivo, il quale aveva però sottolineato che, invero, la questione è già regolamentata.

Enti autonomi avanti così

Bocciata invece la mozione presentata la scorsa primavera dal gruppo Verdi-FA-MPS-POP che chiedeva una netta riforma della procedura di nomina dei Consigli direttivi degli enti autonomi, quella modalità di governance che aveva ravvivato il dibattito all’esordio della nuova legislatura e che la Città già anni fa ha scelto per cinque ambiti (AMB, Sport, Carasc, Musei e Teatro). Nel suo esame, la Commissione della legislazione aveva concordato sul fatto che la competenza «dovrebbe costituire un requisito da privilegiare» nella scelta dei delegati. Un punto quindi idealmente a favore della mozione, che veniva però bocciata per tutti gli altri cambiamenti formali proposti, ciò che ha poi deciso di fare pure la maggioranza del Consiglio comunale. L’opposizione chiedeva infatti anzitutto che le proposte non vengano più fatte dal Municipio bensì dal Legislativo, e in forma più partecipativa, superando la logica della lottizzazione. Il Municipio si era detto favorevole a porre maggiore attenzione alle competenze, ma ritiene che la composizione dei vertici debba comunque rispecchiare la rappresentanza partitica che scaturisce dalle urne. Già nella primavera di un anno fa, all’inizio del triennio, l’Esecutivo aveva per altro aderito con i fatti alla richiesta di una presenza meno fitta dei suoi membri nel Consigli direttivi (in Bellinzona Sport, ad esempio, si è passati da tre a un solo municipale, il capodicastero). Tutti concordi comunque sul fatto che in futuro vadano privilegiate le competenze nella scelta dei delegati.

La sala del Consiglio comunale di Bellinzona. ©CdT/Chiara Zocchetti

