È un inverno che non si è fatto notare molto, almeno fino alle recenti nevicate che ora stanno dando finalmente un po’ di sollievo al turismo nell’Alto Ticino. La stagione «fredda» è trascorsa giorno dopo giorno in punta di piedi. Quasi a non voler disturbare e lasciare spazio al bel tempo e alle temperature miti simil-primaverili. A farsi sentire, anche tra Bellinzonese e valli, sono invece stati gli effetti economici sulle strutture turistiche. Negli scorsi giorni, prima del ritorno della neve, abbiamo fatto un tour per capire com’è andato il periodo a cavallo tra 2021 e 2022, ancora segnato dalla pandemia oltre che da un meteo poco invernale: si tratta infatti tradizionalmente di un periodo che influisce poi pesantemente sul resto della stagione. Nella speranza, comunque, che ora, anche grazie al ritiro generalizzato delle restrizioni sanitarie, arrivi un po’ di nuova linfa.

A bocca asciutta

Siamo partiti dall’Alpine Lodge & Spa di Campra dove, secondo il direttore Fabio Anelli, «rispetto alle stagioni passate i pernottamenti sono scesi di circa il 50% a causa della mancanza di neve». A mettere i bastoni tra le ruote ci si è messo anche il COVID: «È vero, ma ci sono stati più annullamenti dovuti alla neve che alle quarantene. Più in là forse riusciremo a migliorare grazie alle scuole, ma con la clientela individuale sarà dura». Un Natale poco bianco influisce infatti su tutta la stagione, come detto. «Se il periodo natalizio va male, si stima che la perdita economica si aggiri intorno al 25-30% di tutta la stagione, che dura al massimo intorno ai 4 mesi – conferma il direttore dell’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e valli Juri Clericetti –. Quella parte non la recuperi più, con o senza neve. Al massimo puoi sperare di limitare i danni». Una speranza che ora, con le nuove premesse, è più che mai viva. Se qualcuno spera di salvare il salvabile, altri la vedono nera. Ad esempio è stato troppo forte il colpo ricevuto durante le feste natalizie al Ristorante pensione di Carì. I proprietari hanno visto annullare le prenotazioni di tutte e otto le loro stanze in un battito di ciglia: «Erano riservate fino all’Epifania, poi però non hanno potuto aprire gli impianti», raccontano i proprietari specificando che «senza neve qui non si muove niente, siamo dipendenti dall’attività sciistica».

Per chiudere in bellezza

Tra i fattori che potrebbero salvare la stagione ci sono i gruppi: «Dobbiamo considerare che chi non pratica il turismo di giornata, e quindi pernotta per più giorni, sono le scuole di sci. Loro possono davvero fare la differenza – aveva affermato da parte sua il gerente del Bed & Bike Tremola San Gottardo Luca Brughelli –. A noi in particolare manca la clientela affezionata alle pelli di foca e all’escursionismo». Anche a Campra le scuole potrebbero salvare il salvabile, andando a «coprire le perdite dovute alla pochissima clientela individuale», rileva ancora da parte sua Fabio Anelli. Si spera che ora, essendo cadute le restrizioni sanitarie, anche il carnevale possa fare la sua parte: le riservazioni portebbero risalire. I nostri interlocutori ci spiegano poi che solitamente la clientela tende a prenotare all’ultimo momento per essere sicura di trovare le condizioni perfette tra neve e sole. Questo rende impossibile fare delle previsioni.

Ma qualcuno ha sorriso

All’Ostello della gioventù di Cresciano una delle responsabili, Barbara Wägeli, spiega che «solitamente lavoriamo meglio d’estate perché riceviamo molti ospiti che praticano attività come l’arrampicata e il bouldering piuttosto che lo sci». Quest’anno però è una stagione particolare, dunque «con poca neve e il bel tempo abbiamo avuto molti ospiti che arrivano con l’intenzione di approfittare delle condizioni favorevoli per svolgere queste attività solitamente legate ad un altro periodo dell’anno».

