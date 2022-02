I giochi sono fatti. Lunedì è scaduto il termine per l’inoltro delle candidature per l’elezione del Gran Consiglio grigionese in agenda il 15 maggio. Ai candidati che vi abbiamo già svelato nelle scorse settimane si aggiungono ora quelli dell’UDC Moesa. All’insegna dello slogan «Più libertà, più Grigioni» i democentristi presentano candidati nei tre Circoli. A Roveredo sono in corsa Gianmaria Albertalli di Cama (capogruppo Base logistica dell’esercito), Domenico Bertolino di Lostallo (insegnante specialista, Esercito) e Manuel Calanca di Roveredo (responsabile formazione continua). A Mesocco ecco Mario Giovanoli di Verdabbio (pensionato), mentre in Calanca è della partita il dottor Olaf Kuhnke di Castaneda.