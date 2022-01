Gli svizzeri sono il 69%, 12 i naturalizzati

Sul totale della popolazione gli svizzeri domiciliati e gli stranieri con permesso di domicilio C sono in totale 3.987. Il 62% degli abitanti sono ticinesi (2.700, di cui 1.216 attinenti di Riviera), i confederati 298 (7%), per un totale di 2.998 cittadini svizzeri, ovvero il 69% della popolazione. I restanti 1.331 abitanti sono stranieri (31%), di cui 989 con permesso di domicilio C. Dodici le persone che hanno ottenuto la cittadinanza svizzera nel corso del 2021.